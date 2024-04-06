السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تغيير وحيد فى تشكيل الزمالك أمام مودرن فيوتشر بكأس الكونفدرالية

جوميز
جوميز

استقر البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق الزمالك على خوض لقاء الإياب أمام فيوتشر بنفس تشكيل الذهاب.

وتغلب الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد على أن تقام مباراة الإياب غدا الأحد.

التغيير الوحيد في التشكيل سيكون أحمد مصطفى زيزو، بدلا من يوسف أوباما المصاب.

ولن يجري جوميز أي تغييرات أخرى على تشكيل الفريق، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

ويغيب أوباما عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفك خلال مباراة الذهاب أمام فيوتشر، حيث شارك زيزو كبديل في الشوط الأول لكنه سيتواجد في التشكيل الأساسي خلال مباراة الإياب.

وسجل زيزو الهدف الثاني أمام فيوتشر ونجح في صناعة الهدف الأول الذي سجله حمزة المثلوثي.

موقف يوسف أوباما من العودة للتدريبات

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، عن موقف يوسف إبراهيم أوباما، بعد الجراحة التي خضع لها، على خلفية إصابته بكسر في الفك، خلال مباراة مودرن فيوتشر الماضية.

قال أسامة في تصريحات لبرنامج “زملكاوي” مع أحمد علي، عبر فضائية الزمالك، “تعرض أوباما لكسر في الفك، وكان يرغب في استكمال مباراة مودرن فيوتشر رافضًا فكرة استبداله، وهو ما رفضته تمامًا حفاظًا على حالة اللاعب”.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي، أوباما يشعر بالحزن نتيجة غيابه عن مباريات فريقه، إلا أن حالته النفسية تحسنت كثيرًا خلال الساعات الماضية.

وأكد محمد أسامة على عودة أوباما لتدريبات الزمالك بعد 10 أيام من الآن، على أن يخوض تدريبات الكرة مرتديًا واقي الرأس لتفادي الاحتكاك القوي مع أي من زملائه خلال التدريبات.

موعد عزاء محمد مدحت المعد البدني لفريق الزمالك

وفي سياق آخر، تقرر إقامة عزاء محمد مدحت المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء يوم الثلاثاء المقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، أعلن حالة الحداد داخل مقر القلعة البيضاء لمدة ثلاثة أيام، على الراحل محمد مدحت، الذي وافته المنية مساء الخميس إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

الزمالك فيوتشر جوزيه جوميز جوميز أوباما

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