الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

بعد اتهامه بمجاملة الزمالك.. الطيب: "فيه ناس مبتحبش الخير إلا ليها"

المعلق أحمد الطيب
المعلق أحمد الطيب

علّق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على اتهامه بمحاباة لاعبي نادي الزمالك على حساب لاعبي النادي الأهلي، وذلك بعدما قال: "آه يا أسمراني اللون" في وصفه لأحد أهداف اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا في النادي الأهلي.

وقال "الطيب"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع عبر قناتي المحور والنهار: "اللي قال الكلام ده مش منطقي ولا صادق ولا واضح بالمرة، لأني تغزلت في لاعبي النادي الأهلي، مثلما تغزلت في لاعبي الزمالك والإسماعيلي والمحلة والاتحاد السكندري".

وتابع الطيب: "كل من يجتهد يحصل منا على ما يستحقه، لكن في ناس مبتحبش إلا الخير ليها بس، ومش هندور على حاجة حلوة قلناها في لاعيبة الزمالك ولازم نقولها للأهلي، يمكن تكون موجودة في الزمالك بس مش موجودة في لاعبي الأهلي".

العرافة النادي الأهلي شيكابالا المحور النهار

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