محمد أبو هاشم: مجلس الطرق الصوفية مكون من 10 مشايخ بالانتخاب

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو المجلس الاعلى للطرق الصوفية، وشيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية، إن إدارة الأمور بين الطرق الصوفية يديرها المجلس الأعلى للطرق الصوفية وهذا المجلس يكوّن من 10 من مشايخ الطرق بالانتخاب كل 3 سنوات.

وأضاف أبو هاشم، خلال لقاء ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذُاع عبر قناة الحياة، أن هذا المجلس ويضاف إليهم 5 جهات ممثل من الأزهر الشريف وممثل لوزارة الأوقاف وممثل لوزارة الداخلية وممثل للحكم المحلي وممثل لوزارة الثقافة، موضحًا أن هذا بحكم القانون يكون أعضاء في المجلس مع شيخ المشايخ للطرق الصوفية وهذه العملية التنظيمية التي تدير الطرق في مصر.

برنامج مملكة الدراويش

يأتي برنامج "مملكة الدراويش" المُذاع في شهر رمضان من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر، وتوضيح تطوره عبر العصور، والتركيز على الاعتدال الديني التاريخي في مصر، ومواجهة التطرف الديني، ومكافحة تيارات الإرهاب الفكري.

خلال الحلقات التي تُعرض على مدى شهر رمضان، تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي نخبة من أبرز الشخصيات الإسلامية من مختلف أنحاء الجمهورية، في حوارات تنير العقول وتثري الروح.