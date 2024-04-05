الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد أبو هاشم: التصوف يقوم على الذكر والزيادة في النوافل

محمد محمود أبو هاشم
محمد محمود أبو هاشم

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو المجلس الاعلى للطرق الصوفية، وشيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية، إن التصوف يقوم على الذكر وهذا زيادة عن الأركان الخمسة، مؤكدًا أن التصوف لابد أن نؤدي أركان الاسلام الخمسة ثم نزيد في النوافل وينظم ذلك الحديث القدسي (ما زال عبدي يتقرب إليا بالنوافل حتى أحبه).

وأضاف أبو هاشم، خلال لقاء ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذُاع عبر قناة الحياة، أن هذه النوافل تتحقق في شهر رمضان وتقرب العبد من الله وما يحييه هذا الشهر من عبادات، لافتًا إلى أن الجسد له غذاءه والروح لها غذاء ولو عملنا توزان بين العاملين نجد إنسان سوي طبيعي وإذا الجسد زاد شويه عن الروح يكون إنسان نعيب عليه أنه أخذته الشهوات والمادية.

برنامج مملكة الدراويش

يأتي برنامج "مملكة الدراويش" المُذاع في شهر رمضان من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر، وتوضيح تطوره عبر العصور، والتركيز على الاعتدال الديني التاريخي في مصر، ومواجهة التطرف الديني، ومكافحة تيارات الإرهاب الفكري.

خلال الحلقات التي تُعرض على مدى شهر رمضان، تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي نخبة من أبرز الشخصيات الإسلامية من مختلف أنحاء الجمهورية، في حوارات تنير العقول وتثري الروح.

مملكة الدراويش برنامج مملكة الدراويش التصوف الذكر الأركان الخمسة أركان الإسلام قناة الحياة شهر رمضان

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