محمد السيد عيد لـ"الشاهد": "المنقذ من الضلال" من الكتب التي اعتمدت عليها فى مسلسل الإمام الغزالى

تحدث الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، عن المصادر التي اعتمد عليها في مسلسله الإمام الغزالي، قائلا: "مصادري كانت كثيرة، فأنا تخصصي الدقيق هو الفلسفة، وبالتالي، فقد اعتمدت على ما تيسر من كتب الإمام الغزّالي، مثل المنقذ من الضلال وفضائح الباطنية وغيرها".

وأضاف "السيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "اعتمدت على كتاب المنقذ من الضلال فهو كتاب شديد الأهمية، أما حسن الصباح فلم يؤلف كتبا، ولكن بعض المعاصرين كتبوا عنه مثل الإمام الغزالي والشهرستاني في كتابه الملل والنحل".

وتابع الكاتب والسيناريست: "الشهرستاني هو أهم مؤلف للعقائد والأديان، كما اطلعت على دائرة المعارف الإسلامية واطلعت على كتابات المؤرخ المرموق عبدالله عنان، الذي اجتهد لكي يظهر الشخصية ولم يكن همه إدانتها، ولكنه عمل على تقديمها، وكانت المراجع كافية لديّ".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.



