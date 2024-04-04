الباز: مصر أشعرت الفلسطينيين بأنهم ليسوا وحدهم متروكين أمام آلة القتل الإسرائيلية

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه بالرغم من ضرورة الدعم المادي الذي تقدمه مصر إلى أهالي غزة، فإن مصر تعمل على دعم دبلوماسي ودعم سياسي ثم على دعم نفسي أيضًا، مؤكدًا أن هذه نقطة هامة قد لا يتلفت إليها الآخرون.

وأضاف "الباز"، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم النفسي الذي قدمته مصر بأنها أشعرت الفلسطينيين بأنهم ليسوا وحدهم وأنهم ليسوا متروكين لجيش الاحتلال ولآلة القتل الإسرائيلية تفعل بهم ما تشاء.

وأوضح أنه منذ اللحظة الأولى وحينما قمت بزيارة معبر رفح الدولي ورأيت الشباب المصري المتواجد هناك والذي لا يتخطى أعمارهم 18 و19 و20 عاما، أن القضية واضحة جدًا وكنا نسألهم فكانوا يؤكدون أنهم سيظلون متواجدين كي يستشعر إخوانهم في غزة بأننا متواجدون وأنهم ليسوا وحدهم.

وأشار إلى أنه في ذلك الوقت كان هناك تعنت إسرائيلي كبير جدًا ضد إدخال المساعدات وتعطيل إدخالها للقطاع، لكن هؤلاء الشباب كانوا متواجدين ليل نهار والأمور لم تكن تتحرك لكنهم أكدوا أنهم متواجدون أمام المعبر كي يشعر الفلسطينيون أنهم بقربهم.