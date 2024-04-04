الأمم المتحدة: تحركات المساعدات الإنسانية فى غزة ستستأنف الليلة

أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن تحركات المساعدات الإنسانية في غزة ستستأنف الليلة بعد تجميد استمر 48 ساعة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن قافلة مساعدات إنسانية ستتحرك الليلة، ونأمل أن تصل إلى شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تليفزيونيًا حول حجم وكمية المساعدات المصرية التي جرى إرسالها إلى غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر.

وترصد السطور التالية، تفاصيل المساعدات التي قدّمتها مصر إلى غزة، كما يلي:

10.868 ألف طن من الأدوية والمستلزمات الطبية.

10 آلاف و235 طنا من الوقود.

129 ألفا و329 طنًا من المواد الغذائية.

26 ألفًا و364 طنًا من المياه.

43073 ألف طن من المواد الإغاثة.

123 سيارة إسعاف.