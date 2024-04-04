رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف الاقتطاعات غير القانونية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، قالت الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة.

وطلبت السلطة الفلسطينية الثلاثاء الماضي تجديد النظر في طلب قدمته عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتحظى حاليا باعتراف فعلي بدولة فلسطين ذات السيادة بعد أن منحتها الأمم المتحدة وضع دولة مراقب غير عضو في عام 2012.