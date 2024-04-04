القاهرة الإخبارية: الأوضاع تتصاعد فى الداخل الإسرائيلى واستدعاء لقوات الاحتياط

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، إن الأوضاع تتصاعد في الداخل الإسرائيلي واستدعاء لقوات الاحتياط خشية من "يوم القدس".

وأضافت أبوشمسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن 30% في إسرائيل يريدون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستمرار في إدارة الحكم والحكومة، في حين تحولت التظاهرات التي تطالب بالإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية إلى حركة احتجاجات منظمة تستمر ومستمرة منذ مطلع الأسبوع وحتى الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن 400 خيمة وضعت أمام الكنيست وكان هناك تحرك من قبل المتظاهرين وعائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية بأنهم ذهبوا أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة وأمام ديوان رئاسة الوزراء.