الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

480 شهيدًا.. "القاهرة الإخبارية" تكشف آخر التطورات فى الضفة الغربية

ولاء السلامين
ولاء السلامين

تحدثت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، عن تواصل انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بالتزامن مع العدوان على غزة، بجانب اقتحام بلدة يعبد جنوب جنين ومحاصرة المنازل وإطلاق الرصاص الحي.

وقالت السلامين، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 40 فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية خلال 24 ساعة، مضيفة أنه سقط شهيد في الضفة ليصل العدد إلى 480 شهيدًا أو أكثر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد خرابًا وفسادًا في بيوت المواطنين في ساعات متأخرة من الليلة الماضية وكانت هناك محاصرة في منزل الشهيد المشتبك معهم لعدة ساعات ولكنه ارتقى شهيدًا هذا الصباح.

وأضافت أنه جرى اقتحامات متتالية في نابلس ورام الله، وتعرض شاب للإصابة وكذلك شهدت بلدة عزونة اشتباكات كبيرة جدًا بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين، لافتة إلى أن حالات الاعتقال بعد الـ7 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى أكثر من 8030 حالة اعتقال في الضفة، بما فيها القدس.

وعكست مستوى عاليًا من التوحش والاعتداءات والانتهاكات والجرائم الممنهجة، إذ رافقتها عمليات الضرب المبرح، والتحقيق الميداني مع العشرات من المواطنين، واستخدام المواطنين رهائن، فضلًا عن عمليات الإعدام الميداني التي نُفذت بحق المواطنين خلال حملات الاعتقال الذين منهم أشقاء لمعتقلين استُشهدوا لحظة اعتقال أشقائهم، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الوحشية، وعمليات التخريب الواسعة التي طالت المنازل، والاستيلاء على مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب وأجهزة إلكترونية.

فلسطين قوات الاحتلال رام الله نابلس الإحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد القدس إسرائيل

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: القصف المدفعى على غزة لا يتوقف وانفجارات عنيفة فى خان يونس

"لم يتراجع أو يهتز".. موقف ثابت لمصر فى دعمها الشامل وغير المحدود لغزة

هيئة الأمم المتحدة للمرأة: النساء فى غزة يعانين نقصًا حادًا بالغذاء والإمدادات الطبية

"سند العرب".. مساعدات مصر إلى الأشقاء الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة

مصادر: مصر استقبلت 64 ألف فلسطينى مزدوجى الجنسية منذ بداية العدوان على غزة

مصادر: 87%؜ من المساعدات التى دخلت غزة مقدمة من مصر

مصادر مطلعة: مصر استقبلت 582 طائرة مساعدات من دول العالم لغزة منذ بدء العدوان

مصادر مطلعة: مصر استقبلت 6071 من الحالات الإنسانية منذ بداية العدوان على غزة

الأكثر قراءة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

تعاقد الأهلي مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائي"

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزارة العمل: "أحد إجازة عيد الفطر" للقطاع الخاص "من الرصيد"

السكر متوفر فى جميع منافذ "التموين".. والكيلو بـ27 جنيهًا

بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على مبلغ تطوير اللوحات المعدنية بقانون المرور الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى