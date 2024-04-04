480 شهيدًا.. "القاهرة الإخبارية" تكشف آخر التطورات فى الضفة الغربية

تحدثت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، عن تواصل انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بالتزامن مع العدوان على غزة، بجانب اقتحام بلدة يعبد جنوب جنين ومحاصرة المنازل وإطلاق الرصاص الحي.

وقالت السلامين، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 40 فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية خلال 24 ساعة، مضيفة أنه سقط شهيد في الضفة ليصل العدد إلى 480 شهيدًا أو أكثر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد خرابًا وفسادًا في بيوت المواطنين في ساعات متأخرة من الليلة الماضية وكانت هناك محاصرة في منزل الشهيد المشتبك معهم لعدة ساعات ولكنه ارتقى شهيدًا هذا الصباح.

وأضافت أنه جرى اقتحامات متتالية في نابلس ورام الله، وتعرض شاب للإصابة وكذلك شهدت بلدة عزونة اشتباكات كبيرة جدًا بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين، لافتة إلى أن حالات الاعتقال بعد الـ7 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى أكثر من 8030 حالة اعتقال في الضفة، بما فيها القدس.

وعكست مستوى عاليًا من التوحش والاعتداءات والانتهاكات والجرائم الممنهجة، إذ رافقتها عمليات الضرب المبرح، والتحقيق الميداني مع العشرات من المواطنين، واستخدام المواطنين رهائن، فضلًا عن عمليات الإعدام الميداني التي نُفذت بحق المواطنين خلال حملات الاعتقال الذين منهم أشقاء لمعتقلين استُشهدوا لحظة اعتقال أشقائهم، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الوحشية، وعمليات التخريب الواسعة التي طالت المنازل، والاستيلاء على مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب وأجهزة إلكترونية.