الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"لم يتراجع أو يهتز".. موقف ثابت لمصر فى دعمها الشامل وغير المحدود لغزة

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "لم يتراجع أو يهتز.. موقف ثابت لمصر في دعمها الشامل وغير المحدود لغزة".

وجاء في التقرير، "دائمًا ما كانت القضية الفلسطينية ولا تزال أولوية في السياسة المصرية، دور محوري لم يتراجع أو يهتز بفعل التحديات أو المتغيرات التي مرت بها مصر بل يأتي المصريون دائمًا حكومة وشعبًا في مقدمة الصفوف المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، ولعل الـ6 أشهر الماضية وهي عمر الحرب الإسرائيلية على غزة كانت شاهدة على تلك المساندة والدعم اللامحدود من مصر تجاه الشعب الفلسطيني الذي يشهد فصلًا هو الأسوأ في تاريخ الصراع مع إسرائيل".

وأضاف، "المساندة المصرية تلك جاءت عبر المستويات المختلفة بدءًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لم يترك مناسبة أو محفلًا محليًا كان أو عربيًا أو دوليًا إلا وكانت غزة في طليعة حديثه وكذا وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي أجرى سلسلة جولات خارجية دعمًا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

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