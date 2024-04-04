الخميس 04 أبريل 2024
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القاهرة الإخبارية: القصف المدفعى على غزة لا يتوقف وانفجارات عنيفة فى خان يونس

القصف المدفعي على
القصف المدفعي على غزة

تحدث بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، عن استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال، إن العدوان الإسرائيلي ما زال متصاعدًا على قطاع غزة وقبل قليل قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة دير البلح في المحافظة الوسطى.

وأضاف، أن القصف المدفعي انهال بشكل عشوائي تجاه المدينة وأسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة الخطورة، وسبق القصف انفجارات عنيفة دوت من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهي محافظة ما زالت تتعرض إلى توغل كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية في عدة مناطق ومحاور من هذه المحافظة وتطلق القذائف باتجاه الأبنية والمنازل وتدمر المربعات السكنية بأكملها.

وتابع أن مستشفى مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تشهد ساحة قتال، كما أخرجتهما قوات الاحتلال عن الخدمة بشكل كامل.

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