هيئة الأمم المتحدة للمرأة: النساء فى غزة يعانين نقصًا حادًا بالغذاء والإمدادات الطبية

قالت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سوزان ميخائيل، إن النساء في قطاع غزة يواجهن وضعًا إنسانيًا بالغ الصعوبة.

وأوضحت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن النساء في قطاع غزة يعانين نقصًا حادًا في المياه والغذاء والإمدادات الطبية.

نحن بحاجة ماسة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري

وتابعت، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس: إننا نحن بحاجة ماسة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، ولا بد من ضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل آمن ودون عوائق.