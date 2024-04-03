الخميس 04 أبريل 2024
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واشنطن: لن نؤيد العضوية الكاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن لن تؤيد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة خلال المرحلة الحالية وذلك وفق نبأ عاجل لـالقاهرة الإخبارية”.
 

وأكد السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن المجموعة العربية بالأمم المتحدة تبذل جهودًا قبل التصويت على منح العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة، حيث أجرت مقابلات مع أعضاء مجلس الأمن بواقع اجتماعين مع سفيرة المملكة المتحدة ومع سفير اليابان، بجانب اجتماعين آخرين مع السفير الروسي ثم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية.

أضاف عبد الفتاح، الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أنه يتم شرح أبعاد الموقف العربي والفلسطيني، والوقت قد حان لانضمام فلسطين كدولة عضو كامل في المنظمة الدولية، مشيرًا إلى أنه في 2011 عندما حدثت المعارضة بعض الشيء تم التوصل إلى حل وسط يقضي بمنح دولة فلسطين وضعية دولة مراقب، وبالتالي منحها هذه العضوية اعتبارا من 2012، وما زالت سارية حتى الآن، وأتاحت لها عددا كبيرا من المزايا لا يتاح للمراقبين العاديين في الأمم المتحدة.

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