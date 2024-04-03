القاهرة الإخبارية| لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولى

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وقبل قليل، أكد مؤسس المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس، أن القوات الإسرائيلية كانت على علم بتحركات موظفي الإغاثة والأغذية في غزة وقت الهجوم.

وقُتل 7 أشخاص يعملون مع منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة في "غارة إسرائيلية"، وفقًا لبيان صدر عن المنظمة الثلاثاء.

وقالت المنظمة، في البيان: "يشعر المطبخ المركزي العالمي بالصدمة إزاء مقتل سبعة من أعضاء فريقنا في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة"، متابعة: "السبعة الذين قُتلوا من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى شخص مزدوج الجنسية يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية والفلسطينية".