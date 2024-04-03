الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حياة كريمة" يشارك في الخير مع محل بقالة ويسدد ديون زبائنه

برنامج حياة كريمة
برنامج حياة كريمة

شارك برنامج حياة كريمة، المُذاع عبر قناة “dmc” في عمل الخير مع محل بقالة يساعد الناس في أخذ أغراضهم من المحل بالآجل.

والتقى برنامج حياة كريمة بصاحب محل البقالة الكائن في شارع سيدي عمار عمرانية شرقية بالجيزة، والذي أكد قائلًا: "احنا في شارع سيدي عمار بعمرانية شرقية بالجيزة، وهنا الناس متعشمة واحنا عايشين في محبة وسلام مع بعض، ولما بيطلبوا مني طلب بقولهم حاضر مافيش مشكلة، وبياخدوا بالآجل، ولوظروف الشخص كويسة بيد بعد شهر وأقصى موعد 3 شهور.. وعدد اللي بياخدوا بالدين حوالى أسرتين، بشكل دورى".

وقرر برنامج حياة كريمة في مساعدة زبائن المحل بسددا ديونهم، حيث أجرى مذيع برنامج حياة كريمة الإعلامي أيمن مصطفى، عدة اتصالات بالأشخاص المديونين ليبشرهم بأن مؤسسة حياة كريمة هتسد دينهم عند البقال.

وأهدى برنامج حياة كريمة لصاحب المحل ميدالية أبطال حياة كريمة، وترك له مبلغا من المال لمساعدة المحتاجين.
 

برنامج حياة كريمة الخير محل بقالة ابطال حياة كريمة المحتاجين

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