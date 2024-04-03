بايدن يؤكد التزامه بالعمل لوقف إطلاق النار فى غزة فورًا

كشف البيت الأبيض عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد، خلال الإفطار مع قادة المنظمات الإسلامية التزامه بالعمل على وقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، قال ياسر نورالدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن مجلس الأمن الدولي شهد جلسات عاجلة وطارئة والجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة طيلة 180 يومًا.

وأضاف "نورالدين"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الجلسات شهدت الكلمات التي تدين الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي 16 أكتوبر الماضي فشل مشروع روسي لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.