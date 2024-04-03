بولندا تستدعى السفير الإسرائيلى على خلفية مقتل عاملى الإغاثة بغزة
استدعت بولندا السفير الإسرائيلي لديها على خلفية مقتل عاملي الإغاثة في قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وقُتل 7 أشخاص يعملون مع منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة في "غارة إسرائيلية"، وفقًا لبيان صدر عن المنظمة الثلاثاء.
وقالت المنظمة، في البيان: "يشعر المطبخ المركزي العالمي بالصدمة إزاء مقتل سبعة من أعضاء فريقنا في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة"، متابعة: "السبعة الذين قُتلوا من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى شخص مزدوج الجنسية يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية والفلسطينية".