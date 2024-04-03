الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الأسير الفلسطينى: ارتفاع عدد الصحفيات فى سجون الاحتلال الإسرائيلى إلى 4 معتقلات

نادي الأسير الفلسطيني
نادي الأسير الفلسطيني

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، عن ارتفاع عدد الصحفيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 4 معتقلات؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن عدد الصحفيين في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر بلغ 66 معتقلًا و23 آخرين جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري.

وقبل قليل، قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إنه منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن تجاوز عدد الشهداء الحدود، فسقط 457 فلسطينيا استشهدوا برصاص الاحتلال ومنهم من سقط برصاص المستوطنين لأنهم يطلقون النار على الفلسطينيين دون تمييز.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن أعداد الجرحى تجاوزت 4700 جريح فلسطيني، يعالجون في أرجاء مستشفيات الضفة، كما تداهم قوات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والبلدات والمخيمات والقرى الفلسطينية، كما أن 7990 فلسطيني على الأقل من الكبار والصغار هم رهن الاحتجاز كورقة ضغط ليسلم ذويهم أنفسهم لقوات الاحتلال.

 

القاهرة الإخبارية الأسير الفلسطيني الصحفيات سجون الاحتلال 7 أكتوبر

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