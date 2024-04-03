أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها خشية تسلل طائرة مسيرة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وقبل قليل، أكدت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الإسرائيلي يشن غارتين بالصواريخ استهدفتا مرتفعات الهبارية وأطراف كفر حمام جنوب البلاد حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

قال أحمد سنجاب، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك أكثر من 1200 مصاب وتضرر نحو 55 بلدة جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني.