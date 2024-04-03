الأربعاء 03 أبريل 2024
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أحمد لاشين لـ"الشاهد: الجماعات التى ظهرت بعد الحشاشين انتهجت التبعية المطلقة

أحمد لاشين
أحمد لاشين

قال د.أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن فكرة الولاء الشديد جدًا والسمع والطاعة كانت موجودة عند جماعة الحشاشين بشكل قوي جدًا، وكل الجماعات التي كانت قبل هذه الجماعة والمحاولات الأخرى من قِبل الجماعات لإحياء الحشاشين بعد نهايتهم مرة أخرى.

أضاف لاشين خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المساحات وأدبيات الحشاشين التي انتشرت في هذه المساحة كان كل الجماعات التي جاءت بعد جماعة الحشاشين أخذت فكرة الولاء والبراء وفكرة التبعية المطلقة لأسطورة الفرد للشخص الأسطوري الذي يملك قدرات غير عادية وصاحب مفتاح الجنة، أيًا كان المسمى.

وأوضح أنه في الجماعات الحديثة لم يكن المسمى بهذا الشكل، بل كانت هناك أسطورية في الجماعات الحديثة تبنى في شخص كـ"حسن البنا"، أو في شخص أخرى كـ"سيد قطب".

برنامج "الشاهد" 
ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد الولاء لسمع والطاعة جماعة الحشاشين الولاء والبراء التبعية المطلقة مفتاح الجنة الجماعات الحديثة حسن البنا سيد قطب برنامج الشاهد

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