طارق فهمي: مصر نجحت في بناء دوائر جديدة للسياسة الخارجية في عهد السيسي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت بمهارة في بناء دوائر جديدة للسياسة الخارجية، نظرًا لأن دوائر السياسة الخارجية المصرية القديمة منذ الرئيس الراحل عبد الناصر إلى الرئيس مبارك اتسمت بدوائر محددة، هذه الدوائر معلومة مثل الدائرة العربية والإفريقية.

وأضاف "فهمي"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر في عهد الرئيس السيسي بنت دوائر جديدة في مجال السياسة الخارجية، هذه الدوائر هي التي بنت لمصر حضورًا كبيرًا ومتميزًا، مشيرًا إلى أن الدائرة الأولى هي دائرة شرق المتوسط، حيث ترتبط بخطوط الغاز والمعارك الخاصة بترسيم الحدود والعلاقات المتشابكة.

وأوضح، أن دائرة شرق المتوسط مهمة لأنها المستقبل في بناء النظام الإقليمي العربي والشرق أوسطي يتفاعلان مع هذه المنطقة، وهذه دائرة مهمة واستحدثتها مصر في عهد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الفضل في ذلك لأجهزة الدولة والمعلومات القوية الرصينة التي لعبت دورًا استشرافيًا لبناء هذه الدائرة الرئيسية.