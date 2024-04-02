أكسيوس: الولايات المتحدة أبلغت إيران بعدم وجود علاقة لها بهجوم دمشق

قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت إيران بعدم وجود علاقة لها بالهجوم على قنصلية طهران بالعاصمة السورية دمشق؛ وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



هجوم دمشق

قصفت طائرات حربية يشتبه بأنها إسرائيلية القنصلية الإيرانية في سوريا، يوم الإثنين، وقالت طهران إن القصف أودى بحياة سبعة مستشارين عسكريين من بينهم ثلاثة من كبار القادة.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن سبعة مستشارين عسكريين لقوا حتفهم في الهجوم، من بينهم محمد رضا زاهدي، القائد الكبير في فيلق القدس الإيراني، الذراع الخارجية للحرس الثوري.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن طهران تعتقد أن زاهدي كان المستهدف في الهجوم الذي قتل فيها أيضًا نائبه وقائد كبير آخر، فضلًا عن أربعة آخرين.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإن زاهدي كان يعمل مستشارًا عسكريا في سوريًا، وشغل منصب قائد فيلق القدس في لبنان وسوريا حتى عام 2016.