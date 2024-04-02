الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: عمال الإغاثة ليسوا هدفا ويجب حمايتهم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، إن عمال الإغاثة العاملون بالمجال الإنساني ليسوا هدفا ويجب حمايتهم في جميع الأوقات؛ وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مهاجمة العاملين في المجال الإنساني تعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، معربًا عن غضبه بشأن مقتل عمال المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة.

وفي السياق، عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا بعنوان "إسرائيل توثق جرائمها بقصف سيارة عمال المطبخ المركزي العالمي في غزة".

إسرائيل توثق جرائمها:

قصفت إسرائيل سيارة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي بدير البلح.

تسبب القصف في قتل 6 أجانب وفلسطيني.

المنظمة أكدت علمها بمقتل أعضائها على يد قوات الاحتلال.

المنظمة طالبت بحظر استهداف عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين.

أستراليا أكدت مقتل موظفة الإغاثة وطالبت إسرائيل بالمحاسبة.

جيش الاحتلال أعلن أنه بصدد مراجعة لفهم ظروف الحادث.

مؤسس المنظمة طالب إسرائيل بالتوقف عن قتل المدنيين.

مؤسس المنظمة طالب الاحتلال بعدم تقييد المساعدات إلى غزة.

القاهرة الإخبارية المطبخ المركزي العالمي الامم المتحدة المجال الإنساني قطاع غزة

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