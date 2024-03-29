السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

زيلينسكي لـ"الكونجرس": أعطونا الأسلحة لوقف هجمات موسكو لأنه ليس لدينا دفاع جوي 

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للكونجرس الأمريكي: “أعطونا الأسلحة لوقف هجمات موسكو وإلا ستصعد كييف هجماتها المضادة على المطارات الروسية ومنشآت الطاقة والأهداف الاستراتيجية”؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد زيلينسكي، أن تأخير الكونجرس في الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار كان مكلفا لأوكرانيا، لافتًا إلى أنه إذا لم تحصل أوكرانيا على الدعم الأمريكي فسيتعين علينا التراجع في خطوات صغيرة.

وتابع: “إذا لم نحصل على دعم أمريكي فهذا يعني أنه ليس لدينا دفاع جوي ولا صواريخ باتريوت ولا أجهزة تشويش للحرب الإلكترونية ولا قذائف مدفعية”.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية التي تتعرض لضغوط شديدة قد تضطر للتراجع لتأمين خطوطها الأمامية والحفاظ على الذخيرة.
 

 

القاهرة الإخبارية زيلينسكي الكونجرس مساعدات عسكرية موسكو كييف دفاع جوي

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