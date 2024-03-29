الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق: غضب كبير في الإدارة الأمريكية لرد فعل نتنياهو

هينو كلينك
هينو كلينك

قال هينو كلينك نائب وزير الدفاع الأمريكي سابقًا، إنه لا يوجد اختلافًا واضحًا في العلاقة بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، لكن هناك غضب كبير في هذه الادارة الأمريكية لرد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولقتله الكثير من المدنيين.

وأضاف كلينك، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “ثم ماذا حدث”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل تعتقد أن الحرب ستستمر لفترة طويلة ونحن نعلم أن هناك الكثير من التأثير على الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أنه في الداخل الأمريكي فإن هناك اعتراض من الأمريكيين والديمقراطيين نفسهم ولذلك فإن الرئيس بايدن يود أن يجذب الكثير حتى يدعموه في الانتخابات القادمة.

وتابع: “ونحن نرى في ميشيغان لا يوجد الكثير من المسلمين الأمريكان الذين قد انقلبوا على بادين، لذا فإن إدارته تحاول أن تتعامل مع هذه المسألة ومع نتنياهو وإدارته بشكل مختلف”.

القاهرة الإخبارية نتنياهو الادارة الامريكية إسرائيل بايدن الانتخابات

مواد متعلقة

خبير علاقات دولية: خلاف بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو

شئون الأسرى: الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيًا بالضفة الغربية

القاهرة الإخبارية| الولايات المتحدة تقر حزمة مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل

مفيش حد يسندنى غير ربنا.. حياة كريمة يهدى بائعًا 100 ألف جنيه

الأمن الروسى يعتقل مواطنًا أوكرانيًا كان يخطط لتفجير مستشفى فى لوجانسك

حزب الله: استهدفنا موقع المطلة شمالى إسرائيل وحققنا به إصابة مباشرة

"حياة كريمة" يدعم صيدلانية توفر الأدوية بالمجان لغير القادرين

“استراتيجية إسرائيلية جديدة”.. توتر متزايد على الحدود الجنوبية اللبنانية

الأكثر قراءة

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

عاجل.. القاهرة الإخبارية| الأمن الروسى يُحبط مخططًا إرهابيًا جديدًا ويعتقل 3 متورطين

تأجيل مباريات الجولة 17 بالدورى المصرى الممتاز لمدة 3 أيام

بفوز تاريخى على سيمبا.. الأهلى يضع قدمًا فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

هل الجاثوم حقيقى؟.. رد صادم من الدكتور على جمعة

مسلسل المعلم الحلقة 19.. مصطفى شعبان يتعاون مع الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ بـ"حزب الله"