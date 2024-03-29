نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق: غضب كبير في الإدارة الأمريكية لرد فعل نتنياهو

قال هينو كلينك نائب وزير الدفاع الأمريكي سابقًا، إنه لا يوجد اختلافًا واضحًا في العلاقة بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، لكن هناك غضب كبير في هذه الادارة الأمريكية لرد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولقتله الكثير من المدنيين.

وأضاف كلينك، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “ثم ماذا حدث”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل تعتقد أن الحرب ستستمر لفترة طويلة ونحن نعلم أن هناك الكثير من التأثير على الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أنه في الداخل الأمريكي فإن هناك اعتراض من الأمريكيين والديمقراطيين نفسهم ولذلك فإن الرئيس بايدن يود أن يجذب الكثير حتى يدعموه في الانتخابات القادمة.

وتابع: “ونحن نرى في ميشيغان لا يوجد الكثير من المسلمين الأمريكان الذين قد انقلبوا على بادين، لذا فإن إدارته تحاول أن تتعامل مع هذه المسألة ومع نتنياهو وإدارته بشكل مختلف”.