الأمن الروسى يعتقل مواطنًا أوكرانيًا كان يخطط لتفجير مستشفى فى لوجانسك

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن الأمن الروسي اعتقل مواطنًا أوكرانيًا كان يخطط لتفجير مستشفى في لوجانسك واستهدف المقاطعة بصاروخ العام الماضي.

وقبل قليل، أكدت لجنة التحقيقات الروسية، أن منفذي هجوم كروكوس بالعاصمة موسكو توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم للحصول على مكافأة مالية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت لجنة التحقيق الروسية، أن المتهمين بتنفيذ هجوم كروكوس اعترفوا بأنهم نسقوا العملية عبر رسائل صوتية في "تليجرام" مع شخص باسم مستعار.

وتابعت لجنة التحقيق الروسية: "نتحقق مما إذا كانت الأجهزة الخاصة الأوكرانية ضالعة بتنظيم وتمويل الهجوم الإرهابي على كروكوس".