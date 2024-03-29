الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خطة اجتياح رفح الفلسطينية تطبخ على نار هادئة.. ما موقف أمريكا؟

أمجد شهاب
أمجد شهاب

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إن هناك اجتماعًا يتم حاليًا بين الفريق الإسرائيلي والفريق الأمريكي لإيجاد خطة مشتركة لعملية اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمريكيين يحاولون إيجاد بدائل ولكنهم قد يقتنعون ويشاركون في خطة لاجتياح رفح رغبة في إصرار بنيامين نتنياهو الدخول إلى رفح بصفة أن مدينة رفح هي المعقل الأخير كما يروج نتنياهو وأن اجتياحها سيتبعه إعلان انتصار كما يروج نتنياهو لذلك.

وأوضح أنه لا يمكن لأحد أن يمنع نتنياهو باجتياح مدينة رفح إلا في حال فرض إجراءات على إسرائيل أو فرض عقوبات واضحة جدًا على إسرائيل سواء على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي أو حتى العسكري.

 

 

القاهرة الإخبارية الفريق الإسرائيلي الفريق الأمريكي خطة اجتياح مدينة رفح رفح نتنياهو

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