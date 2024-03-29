أستاذ علوم سياسية يكشف جهود الجزائر لدعم القضية الفلسطينية

قال د. رضوان بوهيدل أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع في مجلس الأمن الدولي، والذي قاد وفد المشاريع، ترمي إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى أولى أولويات مجلس الأمن الدولي عمومًا وبالنسبة للجزائر ما هو إلا امتداد للموقف الجزائري المعروف منذ عقود وليس بالموقف الجديد أو المفاجئ.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أننا اليوم أمام فرصة تاريخية لا نريد كجزائريين وكدبلوماسية جزائرية أن نعوضها وهي تواجدنا على مستوى مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم مما يسمح لنا بإعادة فتح العديد من الملفات بداية منذ تبوأ الجزائر هذا المقعد.

وأوضح أن الجزائر نجحت في طرح المشاريع وبإقرار مشروع قرار خاص رفض وإدانة التهجير القسري للفلسطينيين بالإضافة إلى إلحاح وإصرار في نفس الوقت القرار الأخير الرامي لوقف إطلاق النار بشكل فوري رغم أن الجميع كان متخوف من الموقف الأمريكي، مشيرًا إلى أنه بدا واضحًا بالنسبة للقوى الكبرى أن الجزائر متمسكة بهذا الموقف الذي تحول جزء من عقيدتها وعقيدة سياستها الخارجية.