الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مجدى بدر: تشرفت بوجودى فى مسلسل جودر

مجدي بدر
مجدي بدر

تحدث الفنان مجدي بدر، عن مشاركته في مسلسل جودر، الذي يعرض في دراما رمضان 2024، قائلا إنه توقع ردود الفعل الواسعة على المسلسل منذ طرح البرومو، مؤكدًا أنه يتوقع زيادة التفاعل مع المسلسل في أثناء العرض.

 

وأضاف "بدر"، اليوم الخميس، خلال لقاء خاص مع الإعلامية هدى كمال عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: "جرى بذل جهود كبيرة لإنتاج المسلسل، فالميزانية ضخمة جدا، وشركة الإنتاج لم تقصر وجرى توفير كل شيء، وهناك اهتمام كبير جدا بكل تفاصيل المسلسل".

 

وتابع: "أنا متفائل ومتوقع أن يظهر هذا المجهود الكبير على الشاشات وسيكون رد فعل الجمهور رائع جدا، والمشاركة في مسلسل جودر ستضيف لمسيرتي الفنية، وتشرفت بالمشاركة في المسلسل، فهو عمل ضخم وناجح، استمتعت به كثيرا، واستمتعت بالشخصية التي قدمتها، لأن تفاصيلها جديدة بالنسبة إليّ، هي شخصية لئيمة وخبيثة، وفي السياق الدرامي لن تكون مكروهة وسينجذب الناس لها". 

 

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحبا لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز للحكيم شمردل الأربعة.

 

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

 

أبطال مسلسل جودر

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل جودر وهم "ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى".

 

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