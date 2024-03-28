فصائل فلسطينية: سقوط عدد من جنود الاحتلال فى منزل مفخخ بخان يونس

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي إثر تفجير منزل تم تفخيخه مسبقًا في قوة إسرائيلية بخان يونس؛ وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن طائرة مروحية هبطت لإجلاء الجود الإسرائيليين بمنطقة القرارة شمال خان يونس

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن استهدافها دبابة دبابة ميركافا إسرائيلية غرب حي تل الهوى جنوب مدينة غزة شمال القطاع؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.