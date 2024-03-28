الخارجية الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية المؤقتة بوقف جرائم الإبادة الجماعية فى غزة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية إصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بوقف جرائم الإبادة الجماعية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن طلب محكمة العدل الدولية تقريرًا إضافيا من إسرائيل يعني أن الوضع الحالي في غزة يشتمل على خطر حقيقي لا يمكن احتواؤه أو إصلاحه.

قرارات العدل الدولية

أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، اليوم الخميس، تدابير جديدة بحق "إسرائيل" بشأن غزة، بأنه يجب على إسرائيل اتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير، وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع، وضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة مثل منع إيصال المساعدات، بجانب تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.