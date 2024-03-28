الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حياة كريمة.. سائق تاكسى رفض توصيلة بمبلغ كبير ليساعد مريضا محتاجا

جانب من برنامج حياة
جانب من برنامج حياة كريمة

أوقف الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج حياة كريمة، المذاع عبر قناة "dmc"، سائق سيارة أجرة، ليطلب منه أن يقوم بتوصيله إلى المطار مقابل مبلغ مالي كبير مقابل أن يوصله إلى هذا المشوار، إلا أن سائق التاكسي رفض من أجل الركاب الذين كانوا معه بالسيارة.


وكان ركاب السيارة رجل وابنه المريض الذي لديه جلسة كيماوي بحاجة للوصول إلى مستشفى 57357، وكان الأب لا يملك المال، ولكن سائق التاكسي وافق أن يوصلهما دون مقابل مادي.


قال سائق التاكسي لبرنامج حياة كريمة: "الولد عنده جلسة ومستعجل هو أولى حرام نسيبه"، فرد عليه مقدم البرنامج وقال له: "سأعطيك ما تريد حالًا، سأعطيك 2000 جنيه"، فرفض السائق طلبه.


وقال الأب لسائق التاكسي: "المحفظة بتاعتي وقعت كان فيها 300 جنيه بتوع جلسة الكيماوي"، فرد عليه السايق "والله لو معايا هديك لكن أنا لسه بادئ اشتغل دلوقتي".


وبعد قليل، سأل مقدم برنامج حياة كريمة سائق التاكسي عن سبب رفضه توصليه إلى المطار مقابل 2000 جنيه، فقال له السائق: "رجل ابنه مصاب بالسرطان، هو أولى أوصله الأول حرام".

 

وأهدى برنامج حياة كريمة "ميدالية أبطال حياة كريمة"، لسائق التاكسي وهدية مالية قدرها 50 ألف جنيه، فعبر السائق عن سعادته بالبكاء، لأنه سيسد ديونه. 

حياة كريمه DMC سائق مستشفى 57357 ميدالية أبطال حياة كريمة

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