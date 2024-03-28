الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نواب أمريكيون: نتنياهو يرفض معالجة المخاوف الأمريكية بشأن الأوضاع في غزة

نتنياهو
نتنياهو

أكد نواب أمريكيون، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض معالجة المخاوف الأمريكية بشأن الأوضاع في قطاع غزة وهو أمر غير مقبول؛ وذلك وفق نبا عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وحثّ النواب الأمريكيون، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعادة تقييم المساعدات إلى إسرائيل إذا نفذت عملية في رفح الفلسطينية.

نستعد لدخول رفح
وقبل قليل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعائلات المحتجزين: سيطرنا على شمال غزة وخان يونس وجميع مناطق القطاع ونستعد لدخول رفح الفلسطينية ونعمل على استعادة المحتجزين؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يجب التعامل بحكمة في المفاوضات التي يديرها لاستعادة كل المحتجزين في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية نتنياهو المخاوف الأمريكية الأوضاع قطاع غزة إسرائيل رفح

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: إلغاء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى قبل نصف ساعة من انعقاده

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط غزة

"القاهرة الإخبارية": إصابة شخصين في غارة إسرائيلية بريف دمشق

الأمم المتحدة: إسرائيل ترفض تسيير قوافل الغذاء وتمنع أونروا من تقديم مساعدات لشمال غزة

بوليتيكو: الدفاع الأمريكية تجري محادثات مبكرة لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة

القاهرة الإخبارية: حريق ضخم في الجليل الغربي جراء إطلاق رشقة صاروخية من لبنان

الفصائل الفلسطينية تستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية غرب حى تل الهوى

ناقد فنى يحلل أسباب نجاح مسلسل "لحظة غضب"

الأكثر قراءة

عاجل.. الطريق إلى النجمة 12.. الأهلى يتحدى الإجهاد والرطوبة أمام سيمبا فى ربع نهائى دورى الأبطال

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

أمر من محكمة العدل لإسرائيل بشأن غزة

بيومي فؤاد: "إحنا بتوع فلوس.. وطلبت مقابلش محمد سلام فى كواليس الكبير 8"

مواعيد المباراة النهائية من بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

مبروك عطية: دخلت السينما مرة واحدة وندمت.. كان فيلم لـ"محمود ياسين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

محاسن السنوسي

دراما منتصف العمر

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

صور

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

نجوم الأهلي والزمالك يخطفون الأضواء في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

واجه الغضب الأمريكى بمفرده.. ماذا حدث لوزير الدفاع الإسرائيلى فى واشنطن؟

انهيار شعبية إسرائيل فى الولايات المتحدة.. ومطالب بوقف تصدير الأسلحة

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس