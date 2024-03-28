نواب أمريكيون: نتنياهو يرفض معالجة المخاوف الأمريكية بشأن الأوضاع في غزة

أكد نواب أمريكيون، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض معالجة المخاوف الأمريكية بشأن الأوضاع في قطاع غزة وهو أمر غير مقبول؛ وذلك وفق نبا عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وحثّ النواب الأمريكيون، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعادة تقييم المساعدات إلى إسرائيل إذا نفذت عملية في رفح الفلسطينية.

نستعد لدخول رفح

وقبل قليل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعائلات المحتجزين: سيطرنا على شمال غزة وخان يونس وجميع مناطق القطاع ونستعد لدخول رفح الفلسطينية ونعمل على استعادة المحتجزين؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يجب التعامل بحكمة في المفاوضات التي يديرها لاستعادة كل المحتجزين في قطاع غزة.