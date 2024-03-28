ناقد فني يحلل أسباب نجاح مسلسل لحظة غضب

قال الناقد الفني علي الكشوطي، إن فكرة المرأة المقهورة هي موضوع مهم للغاية، ويتناولها مسلسل لحظة غضب بطريقة مختلفة.

وأضاف الناقد الفني، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن تعامل الزوج بطريقة غير لائقة مع زوجته يكون دائما موضوع مفتوح للنقاش سواء في السينما أو التليفزيون ورأيناه في الكثير من الأعمال.

وأوضح أن التناول الذي قدمه مسلسل لحظة غضب هو تناول مختلف منذ بداية أول حلقة حتى النهاية، وتنفيذ المشروع وشكله على الشاشة، حتى السيناريو والحوار وقفلات الحلقات كل هذه التفاصيل المختلفة جعلت مسلسل لحظة غضب لا يشبه أي أحد.

قصة مسلسل لحظة غضب

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك، والعمل مكون من 15 حلقة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

وتجسد صبا مبارك خلال أحداث مسلسل لحظة غضب دور شيف في أحد الفنادق الكبري تعاني من الأزمات والمواقف بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجىء دون أي مبررات.

أبطال مسلسل لحظة غضب

يشارك فى بطولة مسلسل لحظة غضب، الكثير من نجوم الفن وذلك أمام النجمة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، منة المصري.

والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عبد العزيز النجار.

