الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: روسيا تتقدم بقوة والجيش الأوكرانى يتكبد خسائر فادحة فى العتاد والأرواح

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال رامي القليوبي كاتب ومحلل سياسي، إنّ روسيا تتقدم بقوة والجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة في العتاد والأرواح، مشددًا على أن أوكرانيا تواجه وضعا صعبا جدا بعد فشل الهجوم المضاد في العام الماضي.

وأضاف "القليوبي"، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المعنويات في الداخل الأوكراني أصبحت تتراجع ولم تعد هناك طوابير تصطف أمام لجان التجنيد مثلما كان الأمر في بداية الأحداث.

وأوضح، أن روسيا لم توجه أصابع الإتهام إلى أوكرانيا بشكل رسمي بخصوص التفجيرات الأخيرة، لكن الحديث عن أوكرانيا في هذا الصدد يندرج ضمن الترجيحات والتكهنات، ويتم تعزيزها ببراهين من قبيل أن منفذي الهجوم كانوا وقت إلقاء القبض عليهم متجهين إلى الحدود مع أوكرانيا، ولكن فعليا، لا يوجد دليل قاطع على ضلوع كييف بشكل مباشر في تدبير الهجوم.

 

القاهرة الإخبارية منتصف النهار روسيا أوكرانيا التفجيرات الهجوم الهجوم المضاد

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