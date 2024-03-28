سارة عبدالرحمن: الشركة المتحدة حريصة فى اختيار محتوى الأعمال الدرامية

قالت الفنانة سارة عبدالرحمن، إن اكتمال عناصر المسلسل الناجح شجعتها على المشاركة ضمن فريق عمل مسلسل لحظة غضب، بداية من الموضوع الذي كتب بعناية فائقة، بجانب الشركة المنتجة للعمل، مؤكدةً أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائمًا تقدم أعملًا متميزة، وحريصة على احتيار محتوى الأعمال بالدراما الرمضانية.

وأضافت سارة عبدالرحمن، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة القاهرة الإخبارية: في حجات كتير انتشرت في الفترة الأخيرة منها علوم الطاقة وعلوم التارو والحجات دي كلها بدأت تظهر لأن بقى فيه شوية انفتاح على صعوبة في الحياة في الوقت الحالي ورتمها السريع خلى الناس تتشبث بأي حاجة تحسسها بأنها بتتعالج أو تدور على إجابات لحظية ومفيش صبر ومفيش إيمان قوي وده الي بيخليهم يلجأوا للحجات دي في إنها تريحهم بشكل لحظي.

وتابعت: الفكرة إن أي حد بيشتغل في التاور بتكون صدفة والحجات بالصدفة بتطلع صح أو مثلا حاجة زي الأبراج، وده بيحسس الانسان إنها صح بس في الحقيقة مفيش ليها أي أساس علمي ومفيش أي تحاليل أو دراسات بينت ده وعشان كده هي علوم ملهاش علاقة بالعلوم الطبية أو الدراسية الي نعرفها.



قصة مسلسل لحظة غضب

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك، والعمل مكون من 15 حلقة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

وتجسد صبا مبارك خلال أحداث مسلسل لحظة غضب دور شيف في أحد الفنادق الكبري تعاني من الأزمات والمواقف بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجىء دون أي مبررات.

أبطال مسلسل لحظة غضب

يشارك فى بطولة مسلسل لحظة غضب، الكثير من نجوم الفن وذلك أمام النجمة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، منة المصري.

والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

