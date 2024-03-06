الأربعاء 06 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية سارة عبد الرحمن في لحظة غضب

سارة عبد الرحمن
سارة عبد الرحمن

تواصل الفنانة سارة عبد الرحمن تصوير مشاهدها في مسلسل “لحظة غضب” المقرر عرضه عبر المنصة الرقمية watch it ضمن مسلسلات رمضان 2024، والذي تلعب بطولته الفنانة صبا مبارك، ومحمد شاهين، وعدد كبير من النجوم، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، ومن إنتاج طارق الجنايني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتجسد الفنانة سارة عبد الرحمن في مسلسل “لحظة غضب” شخصية محوّرية وجديدة ومختلفة عن سابق أعمالها التلفزيونية، حيث ستكون شخصية لها علاقة بالدجل والشعوذة وتحاوّل النيّل من صبا مبارك ضمن أحداث العمل الفني، وتربطها العديد من المشاهد مع الفنانة صبا مبارك.

ومن المقرر أن تظهر الفنانة سارة عبد الرحمن بشخصية تدعي فاطمة ضمن أحداث مسلسل لحظة غضب الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل لحظة غضب

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك، والعمل مكون من 15 حلقة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

وتجسد صبا مبارك خلال أحداث مسلسل لحظة غضب دور شيف في أحد الفنادق الكبري تعاني من الأزمات والمواقف بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجىء دون أي مبررات.

أبطال مسلسل لحظة غضب 

يشارك فى بطولة مسلسل لحظة غضب، الكثير من نجوم الفن وذلك أمام النجمة صبا مبارك.

محمد شاهين.

على قاسم.

ناردين فرج.

 سارة عبد الرحمن.

 ريم خوري.

منة المصري 

والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عبد العزيز النجار. 
 

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