مسلسلات رمضان 2024.. "watch it" تختبر الجمهور بسؤال فى برومو "لحظة غضب"

حرصت منصة watch it الإلكترونية، على تشويق الجمهور والمتابعين بطرح سؤال لاختبار قوة ملاحظتهم عن ذكر اسم الطفل"“شريف" في البرومو الرسمي للعمل.

watch it تختبر الجمهور بسؤال في برومو لحظة غضب

وشاركت منصة «واتش إت» صورة من مسلسل لحظة غضب وعلقت قائلة: "اختبر قوة تركيزك وقولنا اسم "شريف" اتقال كام مرة في برومو مسلسل لحظة غضب؟".

قصة مسلسل لحظة غضب رمضان 2024

ويجسد الفنان محمد شاهين خلال العمل دور "مصطفى"، وهو شقيق زوج "يمنى"، التي تجسدها الفنانة صبا مبارك خلال المسلسل، الذى يحاول إيجاد شقيقه بعد اختفائه فى ظروف غامضة، وظهر شاهين خلال بوستر المسلسل بلوك مختلف وشنب وشعر قصير.

مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

أبطال مسلسل لحظة غضب

وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حسب ما أظهر البرومو الرسمي للعمل، حول يمنى وهي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى.

وكانت حرصت المنصة الرقمية WATCH IT على الترويج لمسلسلها لحظة غضب، للنجمة صبا مبارك، ونشرت صورة ترويجية للعمل المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني على المنصة وشاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، وكتبت: "لا تفوت أقوى الأعمال الأصلية والحصرية في رمضان على WATCH IT!".

ويجمع العمل الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائى في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائى في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائى في لحظة غضب 2024.