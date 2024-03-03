مسلسلات رمضان 2024.. dmc تروج لشخصية عصام السقا فى "صدفة"

حرصت قناة dmc على الترويج لشخصية الفنان عصام السقا التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل "صدفة"، أمام الفنانة ريهام حجاج، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.

تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ، والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسًا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

وتضمن اللقاء السريع الذى أجراه النجم عصام السقا مع الشركة المتحدة عددًا من الأسئلة السريعة الطريفة، منها كواليس صدفة تعرض لها في حياته أو ينتظرها الأيام المقبلة، كما كشف عن شخصيته وأمنيته، قائلاً: "الشخصية عبارة عن واد جدع ومخلص وطيب"، وعن أمنيته قال: "مش محتاج أكتر من كرم ربنا".

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة فانتدج وإشراف عام خالد حجاج.

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات، خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020

يشار إلى أن عصام السقا يعرض له حاليًا فيلم "الإسكندرانى" بطولة النجم أحمد العوضى، ومن إخراج خالد يوسف، ومقتبس من رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وشارك فى التمثيل كل من بيومى فؤاد، زينة، وعدد كبير من الفنانين.