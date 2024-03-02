مسلسلات رمضان 2024.. ياسمين رئيس تروج لشهرزاد فى "جودر - ألف ليلة وليلة"

تواصل الفنانة ياسمين رئيس تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" الذي تشارك في بطولته بجانب النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

ياسمين رئيس تروج لشهرزاد في "جودر - ألف ليلة وليلة"

وروجت "ياسمين" لشخصيتها التي تقدمها ضمن أحداث العمل، حيث تجسد دور شهرزاد، والتي تسرد القصص والحكايات للملك، وشاركت بورمو العمل الرسمي عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت قائلة: "حاجتين ملهمش نهاية.. الزمن والحكايات، وشهرزاد في جودر.. حكاياتها غير أي حكايات، انتظروا شهرزاد في جودر في رمضان٢٠٢٤".

وأعلنت قناة ON عن عرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال خلال شهر رمضان 2024، عبر شاشتها بشكل حصرى.

قصة مسلسل جودر رمضان 2024

المسلسل فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، فهل ينجح فى التصدى لشمعون أم قوة الشر هي التى ستنجح.



وكانت كشفت الصفحة الرسمية لقناة ON، عبر موقع فيسبوك، عن بوستر جديد للنجمة ياسمين رئيس، من مسلسلها المنتظر "جودر" والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل حصريًا على القناة، وكتبت على البوست: "انتظروا النجمة ياسمين رئيس في مسلسل "جودر" فقط وحصريا على ON في رمضان شهر الفرحة".

أبطال مسلسل جودر رمضان 2024

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشيرجى، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، تاليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، إنتاج شركتى ميديا هب سعدى – جوهر وAROMA - تامر مرتضى.

