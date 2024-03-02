السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على أبرز شخصيات مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

جودر
جودر

أطلقت شركة MediaHub - سعدي جوهر، البرومو الرسمي لمسلسل "جودر"، الذي ينافس به الفنان ياسر جلال ضمن السباق الرمضاني 2024، ويشاركة في البطولة نخبة من ألمع النجوم المصريين، حيث من المنتظر أن يكون المسلسل مفاجأة، خاصة للجمهورين المصري والعربي، خلال دراما شهر رمضان المقبل.

ويكشف البرومو عن أجواء خاصة تدور بين الواقع والخيال، والحقيقة والسحر، والتي تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي وهذه المرة حكاية "جودر المصري وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار".

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

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مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل شخصية تارا عماد فى "جودر"

مسلسل جودر

ومن المتوقع أن يعرض  مسلسل جودر في النصف الأول من رمضان على شبكة قنوات ON وON drama، ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمي إلى مسلسلات رمضان 2024 التي تتكون مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال من 15 حلقة فقط.

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لا سيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

جودر سينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر والحقيقة والخيال والواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصرية، وكذلك كشف البرومو عن إمكانات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

أبرز شخصيات جودر

ويشارك بطولة مسلسل " جودر - ألف ليلة وليلة " الفنان ياسر جلال، النجوم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشيرجى، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، ومسلسل جودر - ألف ليلة وليلة منتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، إنتاج شركتى ميديا هب سعدي – جوهر وAROMA - تامر مرتضى.

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