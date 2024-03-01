الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل "جودر- الف ليلة وليلة"

يخوض النجم ياسر جلال موسم مسلسلات رمضان 2024 سباق درامي رمضاني من خلال تجربته في مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

موعد عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة 

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل جودر في النصف الأول من رمضان على شبكة قنوات ON وON drama، ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمي إلى مسلسلات رمضان 2024 التي تتكون مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال من 15 حلقة فقط.

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ويتوقع كثيرون النجاح الكبير لمسلسل "جودر" نظرًا لما اعتمد عليه من عناصر كبيرة للإبهار البصري، والحركي، والتي ظهرت في البرومو التشويقي للمسلسل، كما لما اعتاد الجماهير من النجم ياسر جلال على خوضه الأعمال الدرامية الضخمة ذات القيمة.

ونجح بالفعل مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال وعلى الرغم من عدم عرضه بعد في جذب انتباه المشاهدين منذ طرح البرومو الدعائي للعمل وكذلك البوسترات الدعائية لمسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال.

وطرحت منصة watch it بوسترات منفردة لأبطال العمل واتسمت الإبهار البصري وذلك في إطار الحملة الترويجية للمسلسل الذي يعد الأضخم إنتاجيا ضمن مسلسلات رمضان 2024. 

قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة 

أما عن قصة المسلسل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 فهي تنتمي إلى نوع الفانتازيا الأسطورية التي تعتبر فريدة من نوعها إذ يعد مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة من أهم وأضخم إنتاجات موسم رمضان 2024.

وتدور أحداث المسلسل حول جودر المصري الصياد والذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدني، ويدخل جودر في صراع مع أخويه وذلك بعد وفاة والده الذي قام بالتفريق بين أبناءه الثلاث لأنه كان يحبه أكثر من أشقائه، وتحاك ضده المؤامرات. 

أبطال مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال 

ويشارك بطولة مسلسل " جودر - ألف ليلة وليلة " الفنان ياسر جلال، النجوم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون،  أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشيرجى، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، ومسلسل جودر - ألف ليلة وليلة  منتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، إنتاج شركتى ميديا هب سعدي – جوهر و AROMA - تامر مرتضى.

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