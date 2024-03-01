الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي 8

يستعد عشاق الكوميديا عرض الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي ويعرض خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2024، للفنان أحمد مكي وعدد من نجوم الكوميديا، خاصة أن المسلسل على مدار أجزائه السابقة حقق نجاحًا كبيرًا.

وتشارك رحمة أحمد في الموسم الثامن من مسلسل الكبير أوي، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024 كأحد المسلسلات الكوميدية.

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قبل مسلسل الكبير أوي8.. كيف وصل محمد سلام إلى قلوب الجمهور؟

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار.

كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.

تفاصيل دور محمد سلام في الكبير أوي 8

 

وحقق الثنائي جوني وهجرس نجاحًا كبيرًا سويًا على مدار أجزاء مسلسل الكبير أوي، وشارك الفنان المبدع محمد سلام في العديد في الكثير من الأعمال مع الفنان الكبير أحمد مكي، إلا أن مسلسل الكبير كونا فيه ثنائيًا خفيف الظل أحبه الجمهور.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8

من المقرر عرض أول حلقات مسلسل الكبير أوي 8 في أول يوم رمضان سنة 2024 يوم الإثنين، 11 مارس 2024، في إحدى قنوات المتحدة.


أبطال مسلسل الكبير اوي 8

الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

موعد أول يوم رمضان 

ويحل موعد أول يوم رمضان سنة 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان.

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