الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 وأبرز أحداثه

مشهد من مسلسل الكبير
مشهد من مسلسل الكبير أوي 8

يبحث جمهور ومحبو المسلسلات الكوميدية عن قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 بطولة أحمد مكي، الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8

ويُنافس مسلسل "الكبير أوي الجزء 8 بطولة أحمد مكي، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

يعرض مسلسل «الكبير أوي 8» على قنوات ON بشكل حصري، على مدار أيام رمضان، كما يعرض على منصة «watch it» الرقمية.

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أبطال الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة الفنان أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاجن رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث “الكبير أوي 8” داخل قرية المزاريطة وتبدأ باحتفالات القرية بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.

ويشهد الجزء الثامن من العمل أحداثا تشويقية، وظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل، وتظهر بشخصيتها الحقيقية خلال الأحداث.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8

وتكتشف "مربوحة" زوجة الكبير أنها حامل، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، بينما يجسد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر في أحداث مليئة بالكوميديا التي ينتظرها الجمهور كل عام.

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