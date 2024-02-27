الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. «الكاميرا الخفية» تظهر فى دراما «الكبير أوي» لـ أحمد مكي

الكبير أوي
الكبير أوي

يتواجد في موسم دراما رمضان 2024، عدد كبير من الأعمال الفنية التي تم اختيارها بعناية من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنها مسلسل “الكبير أوى 8” ويتكون من 30 حلقة.

يأتي تقديم الجزء الثامن بعد النجاح الذى حققه على مدار سبعة مواسم في السباق الرمضانى وتعلق الجمهور بأحداثه وشخصياته، وتستمر مغامرات “الكبير وجونى وحزلئوم” بأفكار جديدة.
 

أبطال “الكبير أوي”


مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة الفنان أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاجن رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف.


قصة المسلسل  

تدور أحداث “الكبير أوي 8” داخل قرية المزاريطة وتبدأ باحتفالات القرية بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.

ويشهد الجزء الثامن من العمل أحداثا تشويقية، وظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل، وتظهر بشخصيتها الحقيقية خلال الأحداث .

وتكتشف "مربوحة" زوجة الكبير أنها حامل، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، بينما يجسد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر في أحداث مليئة بالكوميديا التي ينتظرها الجمهور كل عام.


قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 على قنوات ON بشكل حصري، على مدار أيام رمضان، كما يعرض على منصة watch it الرقمية.

 

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