خطة أحمد الجندي لإنقاذ "الكبير أوي 8" من حريق دوار العمدة

منح المخرج أحمد الجندي النجم أحمد مكي وأبطال الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" إجازة لعدة أيام، وذلك عقب الحريق الذي اندلع في "دوار الكبير" أمس الأول الأحد.

وعلمت "الدستور" من مصدر داخل العمل، أن المخرج أحمد الجندي قرر تصوير المشاهد الخارجية من العمل خلال الفترة المقبلة لحين الاستقرار على إحياء دوار الكبير من جديد لاستكمال التصوير، أو تغيير اللوكيشن بالكامل واستبدال مشاهد دوار الكبير أوي بمشاهد أخرى.

يذكر أن لوكيشن دوار الكبير أوي قد تعرض لحريق هائل أمس الأول عقب الانتهاء من تصوير بعض المشاهد من العمل مما أدى إلى حدوث تلفيات كبيرة، حيث قضت النيران على اللوكيشن بالكامل دون أي خسائر في الأرواح.

قصة الجزء الثامن مسلسل الكبير اوي

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي 8" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار.

كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.

وتكتشف "مربوحة" أنها حامل، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، بينما يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر.

أبطال وصناع مسلسل الكبير أوي 8

يتكون فريق عمل مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن من عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف.