الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أحمد فؤاد سليم: الشركة المتحدة خلقت حراكًا فنيًا ودراميًا على أعلى مستوى

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

قال الفنان أحمد فؤاد سليم إنه فخور بدعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للدراما المصرية والقوى الناعمة خلال السنوات الماضية. 

وأعرب في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، عن سعادته بهذا الزخم الدرامي الذي يشهده الموسم الرمضاني المقبل 2024، مضيفا أن ما يقدم على الشاشة خلال رمضان وجبة دسمة كانت الشركة المتحدة خلاله حريصة على إرضاء كل الأذواق المصرية والعربية، بما يحترم عقلية المشاهد. 

وأضاف: أصبح لدينا حراك ثقافي وفني ودرامي بدعم من الشركة المتحدة التي لم تبخل على أي عمل، وقدمت كل الإمكانات المادية والمعنوية لخروج الأعمال في أبهى صوره. 

وأكد أن الشركة المتحدة والقائمين عليها لديهم خطة لعودة الريادة للفن والدراما المصرية، وكانت الشركة حريصة على عودة كبار النجوم، إضافة لاكتشاف المواهب الشابة المختلفة في التمثيل وتصعيدهم لأدوار البطولة، كما تم منح الفرصة للمخرجين والكتاب الشباب لضخ دماء جديدة في العملية الدرامية، وهو ما لم يحدث منذ زمن طويل؛ لذا فنحن أمام عقول واعية هدفها النهوض بالفن المصري. 

ولفت إلى أن المتحدة تقدم للجمهور خلال رمضان وجبة درامية متنوعة بين مسلسلات تاريخية ودراما اجتماعية وتشويقية وشعبية كوميدية. 

أعمال أحمد فؤاد سليم في رمضان 2024 

ويشارك النجم أحمد فؤاد سليم في السباق الرمضاني المقبل 2024 في بطولة مسلسلين هما:

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى. 

ويشارك أيضا في بطولة مسلسل “بيت الرفاعي” امام النجم أمير كرارة وعدد من نجوم الفن منهم أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى. 

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