مسلسلات رمضان ٢٠٢٤| قائمة ضيوف الشرف في دراما رمضان 2024

ننشر مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ حيث تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وضع اللمسات النهائية على موسم دراما رمضان 2024، حيث يستمر تصوير الأعمال الجديدة المنتظر عرضها في هذا الموسم و يتنافس النجوم على الفوز بأعلى نسبة مشاهدة خلال الموسم الرمضاني المقبل ، إذ تقدم الشركة المتحدة هذا العام توليفة مميزة ومتنوعة من الأعمال الدرامية بمختلف التيمات والألوان ما بين الاجتماعى والكوميدى والشعبى والتاريخى والفانتازاى والساسبنس.

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

ويشكل ضيوف الشرف محوريا رئيسيا في عدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها في موسم رمضان 2024.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز ضيوف الشرف في مسلسلات رمضان 2024.

قائمة ضيوف شرف دراما رمضان 2024

الكبير أوي

يأتي على رأس قائمة الأعمال التي تعتمد على ضيوف الشرف مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وجاءت قائمة ضيوف شرف العمل كالتالي :

يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف في مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، وأبرزهم محمد ثروت، أمينة خليل، والتي تظهر بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث المسلسل، كما يشارك الفنان أكرم حسني الذي يظهر متقمصًا شخصية الكبير. وشيماء سيف ومن المتوقع أن تضفي مشاركة هؤلاء النجوم مزيدا من الكوميديا والبهجة على المسلسل.

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

جودر

تشارك الفنانة آيتن عامر كضيفة شرف في مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال.

وتلعب عامر دورا محوريا في أحداث المسلسل، حيث تجسد شخصية "والدة جودر" في فترة شبابها، والتي تواجه العديد من التحديات والصراعات، تستكمل دورها في الحلقة الرابعة الفنانة وفاء عامر.

مسلسل ألف ليلة وليلة المعروف حاليًا باسم "جودر" يشارك في بطولته بجانب النجم الكبير ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنا، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري، وهو من إنتاج شركتى ميديا هب، وأروما، ويضم 15 حلقة.

الحشاشين

يظل الفنان محمد رجب كضيف شرف في مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز، حيث يلعب دورا محوريا خلال الأحداث ويظهر في عدد من الحلقات.

"الحشاشين" ينتمى إلى نوعية الدراما التاريخية، ويضم 30 حلقة، ويشارك فى بطولته أمام النجم كريم عبدالعزيز، كوكبة من النجوم والنجمات منهم فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، نضال الشافعي، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج بيتر ميمي.

بابا جه

يشارك كل من كريم فهمي وأحمد أمين ومحمد الكيلاني وبسنت شوقي كضيوف شرف في مسلسل "بابا جه" من بطولة النجم أكرم حسني.

ومسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة هنا، ميريت الحريري، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمي، محمود البزاوي، والعمل من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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