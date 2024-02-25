وزير الداخلية يشارك في أعمال الدورة 41 لـ"وزراء الداخلية العرب"

زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الجمهورية التونسية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى، للمشاركة فى أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقدة حاليًا بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية.

كان فى استقبال وزير الداخلية لدى وصوله مطار قرطاج الدولى نظيره التونسى والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وسفير مصر لدى الجمهورية التونسية.

وأكد الوزير عقب وصوله أهمية المشاركة في فعاليات الدورة الحالية للمجلس فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه الدول العربية، لافتًا إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى الثنائى ومُتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر والأيديولوجيات المتطرفة والجرائم المنظمة بشتى أشكالها.

كما وجه وزير الداخلية الشكر لنظيره التونسى على مالاقاه الوفد المصرى من حفاوة وترحاب منذ وصوله الأراضى التونسية، مشيدًا بالجهود الدؤوبة التى تبذلها الدخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات هذا الملتقى الأمنى العربى السنوى.

يأتي ذلك في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون الأمني متعدد الأطراف مع الدول العربية الشقيقة.

وزيرا الداخلية أثناء زيارته تونس